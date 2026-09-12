Burhaniye Kaymakamı Atilla, uyum haftasında anaokulu öğrencileriyle buluştu

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Cumali Atilla, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakama, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mustafa Gümüş eşlik etti.

Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu ziyaret eden kaymakam minik öğrencilerle sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mustafa Gümüş Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu 'Uyum Haftası' 'Uyum Haftası' münasebetiyle ziyaret ettiler. Uyum haftasına katılım gösteren veliler, öğrencileri ve öğretmenlerle sohbet ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Minik öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atilla, başarı dileğinde bulundu. Kaymakam ve beraberindekiler minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.