Bursa'da ortaokulda A binası yıkılacak; veliler tüm öğrencilerin başka okula taşınmasını istedi - Son Dakika
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Bursa'da ortaokulda A binası yıkılacak; veliler tüm öğrencilerin başka okula taşınmasını istedi

Bursa\'da ortaokulda A binası yıkılacak; veliler tüm öğrencilerin başka okula taşınmasını istedi
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Bursa'da Dilek Özer Ortaokulu'nun A binasının yıkılması nedeniyle planlanan eğitim düzenine tepki gösteren veliler ve öğrenciler okul önünde toplandı. Veliler, 5-8. sınıflardaki tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin yıkım sürecince eğitime uygun başka bir okula taşınmasını talep etti.

Bursa'da Dilek Özer Ortaokulu'nun A binasının yıkılacak olması nedeniyle uygulanması planlanan eğitim düzenine tepki gösteren çok sayıda veli ve öğrenci, okul önünde bir araya geldi. Veliler, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin tamamının yıkım ve yeniden yapım süreci boyunca eğitim-öğretime uygun başka bir okulda eğitim görmesini talep etti.

Dilek Özer Ortaokulu'nun A Binasının yıkılacak olması nedeniyle okulda eğitim gören öğrencilerin bir bölümünün başka bir okula taşınması, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ise B Binasında ikili eğitimle öğrenimlerine devam etmesinin planlandığı belirtildi. Bu uygulamaya itiraz eden veliler ve öğrenciler okul önünde toplandı.

Veliler adına yapılan basın açıklamasında, planlanan uygulamanın öğrenciler ve öğretmenler açısından uygun olmadığı ifade edildi. Açıklamada, B Blok'un mevcut fiziki şartları, sınıfların durumu ve ikili eğitim nedeniyle oluşabilecek şartlarla ilgili endişelerin bulunduğu belirtildi.

"Çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz"

Veliler, amaçlarının çocukların eğitimini aksatmak değil, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin uygun şartlarda eğitim-öğretime devam etmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Biz çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Tam tersine, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin uygun şartlarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz" denildi.

Velilerin talebinin ise 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin, A Binasının yıkım ve yeniden yapım süreci tamamlanana kadar eğitim-öğretime uygun başka bir okula taşınması olduğu belirtildi.

Özellikle 8. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlandığına dikkat çeken veliler, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramadan ve öğretmenlerin de görevlerini sağlıklı şekilde sürdürebileceği şartlarda devam etmesini istedi.

"Çözüm istemek için buradayız"

Veliler, amaçlarının yalnızca öğrencilerin eğitim şartları ve öğretmenlerin çalışma şartlarıyla ilgili çözüm bulunması olduğunu ifade etti. Veliler, yetkililere çağrıda bulunarak öğrencileri ve öğretmenleri mağdur etmeyecek ortak bir çözüm üretilmesini istedi.

Toplanan veli ve öğrenciler, taleplerinin yetkililer tarafından dikkate alınmasını beklediklerini belirterek okul önündeki açıklamalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bursa'da ortaokulda A binası yıkılacak; veliler tüm öğrencilerin başka okula taşınmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ortaokulda A binası yıkılacak; veliler tüm öğrencilerin başka okula taşınmasını istedi - Son Dakika
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