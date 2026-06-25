43 genç hekim ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

43 genç hekim ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı

43 genç hekim ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı
25.06.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde 43 hekim diplomasını alarak meslek hayatına adım attı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen törende 43 genç hekim diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Çetin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Necmiye Funda Coşkun, akademisyenler, sağlık yöneticileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Bursa Kılıç-Kalkan ekibinin gösterisiyle renkli görüntüler oluşan törende öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Ayşe Sude Kara, mezuniyet kütüğüne adını çakarken, Törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, hekimliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda insanlığa hizmet sorumluluğu taşıyan önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Tıp eğitiminin sabır, disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini belirten Prof.Dr. Aydın, mezunların teorik bilgi ve klinik deneyimlerini birleştirerek sağlık camiasına donanımlı hekimler olarak katıldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere teşekkür eden Prof.Dr. Aydın, hekimlik mesleğinin merkezinde insana hizmet etmenin yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören, 43 genç hekimin keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 43 genç hekim ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

10:43
Türkiye istenmeyen listede Dünya Kupası’nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı
Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:15
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:50:31. #7.13#
SON DAKİKA: 43 genç hekim ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.