Celal Toraman Anadolu Lisesi İkliM Münazaralarında Birinci Oldu

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi, Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi kapsamında düzenlenen münazara yarışmasında Balıkesir birincisi oldu. 14 Mayıs'ta Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İklim Münazaraları Balıkesir İl Finalinde büyük çekişme yaşandı.

Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Oğuz Özer, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi kapsamında 14 Mayıs'ta Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İklim Münazaraları Balıkesir İl Finalinde okulumuz münazara takımı Balıkesir İl 1.si olmuş ve Bakanlıkça yapılması planlanan organizasyonda Balıkesir ilini temsil etmeye hak kazanmıştır. Bize bu gururu yaşatan münazara takımı danışmanı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Olpak ve öğrencilerimiz Abdulsamet Kaya, Berra Altınay, Zeynep Buse Bayram ve Uğur Kılıçlar'a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - BALIKESİR