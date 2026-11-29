Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'in başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Çilimli'de planlama ve süreç değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ara tatilin ardından yürütülecek çalışmalar, eğitim projeleri ve eğitim öğretim süreçleri masaya yatırıldı.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ilçeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çilimli ilçesinde toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığındaki toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, ara tatilin ardından hayata geçirilecek çalışmalar, planlanan projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitimde kalitenin artırılması, okullarda yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesi ve ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.