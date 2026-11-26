Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğinde düzenlenen toplantı, Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda iki oturum şeklinde yapıldı. Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığındaki toplantıya Cizre RAM Müdürü Abdulbaki Sülger, Cizre İsmail Ebul-iz BİLSEM Müdürü Murat Işıkoğlu, okul idarecileri, ilkokul kademesinde görevli psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ait BİLSEM öğrenci tanılama takvimi, başvuru şartları ve yerleştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı; eğitimcilere ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.