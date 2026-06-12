Cizre'de Yıl Sonu Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de Yıl Sonu Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı

Cizre\'de Yıl Sonu Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı
12.06.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Yakacık Okulu'nda düzenlenen yıl sonu şenliğinde öğrenciler kültürel gösteriler sergiledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yakacık Köyü İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen 'yıl sonu şenliği', öğrencilerin sergilediği renkli gösterilerle bir kültür ve sanat şölenine dönüştü.

Cizre Yakacık İlk ve Ortaokulu, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu muhteşem bir yıl sonu şenliğiyle attı. Okul bahçesinde düzenlenen programa, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin yıl boyunca büyük bir azimle hazırladığı gösteriler sahneye taşındı. Şenlik kapsamında sahne alan anasınıfı öğrencilerinin farklı kültürleri tanıttığı "Ülkeler Defilesi" renkli görüntülere sahne oldu. Programın devamında sergilenen "Anadolu Kandilleri" ve "Anadolu Ezgileri" gösterileri ise milli ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Program Öğrencilerin şiir dinletisi, "Masal Kahramanları Defilesi" ile "Canlı Tablo Sergisi" ile devam etti. Şenlikte hem eğlenen hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Programın sonunda yıl boyunca akademik, sosyal ve kültürel alanlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bunun en güzel örneğine şahit olduk. Böylesine anlamlı ve koordineli bir organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cizre'de Yıl Sonu Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çay toplamak için İran’dan Rize’ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası
Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İBB’nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı
Besnik Hasi’nin Amedspor’a imza atması Belçika’yı karıştırdı Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

13:57
TFF Başkanı’nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 14:04:09. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre'de Yıl Sonu Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.