Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
24.02.2026 21:17  Güncelleme: 21:19
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir veli, çocuğunun okulunda teneffüs zili olarak, "Kabe'de hacılar" ilahisinin çalmasına sert tepki gösterdi. Okul müdürünün yanında kayda giren vatandaş, "Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir okulda teneffüs zili olarak "Kabe'de Hacılar" ilahisinin çalınması, bir öğrenci velisinin sert tepkisine neden oldu.

"BURASI KABE Mİ?"

Okul müdürünün yanında durumu protesto eden veli, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaş, "Burası Kabe mi? Madem öyle, 12 İmamlar orucunda da deyiş çalsınlar" diyerek tepki gösterdi..

Son Dakika Eğitim Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    müslüman memleketi ramazan ayı 11 ayda 12 imamlar melodisi çalıyor 1 ayda kabe de hacılar çalsın 97 28 Yanıtla
    152952 152952:
    ?????? 0 0
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    allahi tanımayan aliyi mi tanır allahın adı niye bu kadar huzursuzluk veriyor anlamadik 107 15 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Dnsiz Ali yi ne bilir kabeyi ne tanır 29 10
  • AH97se04 AH97se04:
    12 imamlar Allah a inanıp Kabeye yönelmiyor mu 76 6 Yanıtla
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    badem biyikli ne bekliyodun ki?! 29 36 Yanıtla
  • zühtü mert zühtü mert:
    at sahibine göre kişner. bu dönem böyle. başka zaman ne olur bilinmez. 20 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu - Son Dakika
