Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir okulda teneffüs zili olarak "Kabe'de Hacılar" ilahisinin çalınması, bir öğrenci velisinin sert tepkisine neden oldu.

"BURASI KABE Mİ?"

Okul müdürünün yanında durumu protesto eden veli, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaş, "Burası Kabe mi? Madem öyle, 12 İmamlar orucunda da deyiş çalsınlar" diyerek tepki gösterdi..