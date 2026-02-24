Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir okulda teneffüs zili olarak "Kabe'de Hacılar" ilahisinin çalınması, bir öğrenci velisinin sert tepkisine neden oldu.
Okul müdürünün yanında durumu protesto eden veli, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaş, "Burası Kabe mi? Madem öyle, 12 İmamlar orucunda da deyiş çalsınlar" diyerek tepki gösterdi..
Son Dakika › Eğitim › Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu - Son Dakika
