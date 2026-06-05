Çocuklar Dünya Çevre Günü'nde Yürüdü - Son Dakika
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Çocuklar Dünya Çevre Günü'nde Yürüdü

Çocuklar Dünya Çevre Günü\'nde Yürüdü
05.06.2026 13:48
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Fener Bölgesi'nde çocuklar, çevre bilincini artırmak için yürüyüş düzenledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla Fener Bölgesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Okul bando takımının eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler, çevreye duyarlılık mesajları içeren dövizlerle yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan programda, öğrencilerin hazırladığı dövizler Dünya Çevre Günü'nün anlam ve önemini yansıttı. Etkinlik boyunca çevrenin korunması, temiz bir çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konularına vurgu yapıldı.

Katılımcılar, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşün ardından etkinliği tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çocuklar Dünya Çevre Günü'nde Yürüdü - Son Dakika

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