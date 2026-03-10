Çocuklar İçin Siber Zorbalık ve Riskler Etkinliği

SİBER zorbalık, çevrim içi riskler ve akran zorbalığı gibi çocukları doğrudan etkileyen sorunlar İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek iki ayrı etkinlikte ele alınacak. Eğitim, psikoloji ve hukuk alanlarından uzmanların katılacağı programlarda çocukların karşı karşıya olduğu yeni risk alanları ve çözüm önerileri tartışılacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi, çocukların güvenliğini ve psikososyal gelişimini ilgilendiren güncel konuların ele alınacağı iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. 11 Mart tarihinde Üniversitenin Ataköy ve Şirinevler Yerleşkelerinde düzenlenecek programlarda siber zorbalık, çevrim içi tehditler, akran zorbalığı ve suça sürüklenen çocuklar gibi konular akademisyenler tarafından değerlendirilecek.

Etkinliklerde akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelerek çocukların karşı karşıya olduğu yeni risk alanlarına dikkat çekecek ve çözüm önerilerini tartışacak.

SİBER ZORBALIK VE DİJİTAL RİSKLERE PEDAGOJİK BAKIŞ

'Siber Zorbalık ve Diğer Çevrim İçi Tehlikeler: Okullar İçin Önleme Eğitimi' başlıklı program saat 10.00'da İKÜ Bakırköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

Program kapsamında Ohio University'den Prof. Dr. Christine Bhat, 'Siber Zorbalık ve Diğer Çevrim İçi Tehlikeler: Okullar İçin Önleme Eğitimi' başlıklı sunumunda okullarda siber zorbalığın önlenmesine yönelik güncel yaklaşımları ele alacak. Penn State University'den Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı ise 'Etkili Danışmanların ve Terapistlerin 10 Özelliği' başlıklı konuşmasında psikolojik danışmanlık ve terapi süreçlerinde etkili uygulamalara değinecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz tarafından 'Kendine Zarar Verme Davranışı: Efsaneler Nedir?' başlıklı bir atölye düzenlenirken, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akmeşe ise 'Yas ve Kayıp ile Çalışmak: Danışmanlar İçin Yeterlilik Temelli Bir Atölye' başlıklı çalışmayı gerçekleştirecek.

HUKUKÇULAR SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE AKRAN ZORBALIĞINI TARTIŞACAK

Üniversitenin Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) ise çocukların adalet sistemiyle karşılaşma süreçleri ve akran zorbalığı konusunu Şirinevler Yerleşkesinde alanında uzman akademisyenlerle tartışacak. 'Suça Sürüklenen Çocuklar ve Akran Zorbalığı' başlıklı program, saat 14.00'te İstanbul Kültür Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte üniversitenin hukuk fakültesi akademik kadrosundan Doç. Dr. Münevver Mertoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, çocukların suçla karşılaşma nedenleri ve akran zorbalığının hukuki ve psikososyal boyutlarını değerlendirecek.