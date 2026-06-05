Çocuklarla Kitap Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklarla Kitap Şöleni

Çocuklarla Kitap Şöleni
05.06.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Dr. Kudret Armağan, öğrencilerle buluşarak kitap okumanın önemini anlattı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların ilgiyle takip ettiği Moti ve Motimu kitaplarının yazarı Dr. Kudret Armağan, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kübra İşbilen Gökce de iştirak etti. Öğrencilerin büyük heyecanla takip ettiği etkinlikte çeşitli oyunlar oynanırken, şarkılar söylenerek keyifli anlar yaşandı.

Etkinliğin söyleşi bölümünde öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Dr. Kudret Armağan, kitap okumanın bireysel gelişime katkıları, hayal gücünü geliştirmedeki rolü ve okuma alışkanlığı kazanmanın önemi hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Armağan, kitaplarla kurulan bağın çocukların düşünme, anlama ve kendilerini ifade etme becerilerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Neşe, coşku ve öğrenmenin bir arada yaşandığı etkinlik, öğrencilerin kitaplara olan ilgisini artırırken unutulmaz anlara da sahne oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Altıntaş, Kütahya, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çocuklarla Kitap Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek’ten ilk yorum Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
Haberler.com Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:27
Al-Ahli’de Merih Demiral’ı açıklayan Hakan Safi’ye şok cevap
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 09:48:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Çocuklarla Kitap Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.