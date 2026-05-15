Demirci\'de özel çocuklardan renkli şenlik

Manisa'nın Demirci ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "3. RAM Mayıs Şenliği", ilçe protokolü ve özel çocukların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Demirci Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından geleneksel hale getirilen şenliğin üçüncüsü, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Özel çocukların sosyal hayata adaptasyonunu desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda aile katıldı.

RAM Müdürü Özlem Yumuşak, "Çocuklarımızın neşesiyle güzelleşen şenliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için her zaman yan yanayız." dedi.

Şenlikte protokol üyeleri özel çocukları bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, müzik eşliğinde öğrencilerle birlikte oyunlar oynayarak çocukların neşesine ortak oldu. Ortaya çıkan samimi ve renkli görüntüler katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında çocuklar; maske boyama, kurabiye yapımı ve seramik atölyelerinde el becerilerini sergiledi. 3 boyutlu kalem uygulamalarıyla tasarımlar yapan minikler, hazırlanan eğlence parkurlarında keyifli vakit geçirdi.

Ayrıca doğa bilincini artırmak amacıyla düzenlenen çiçek dikimi etkinliğiyle çocuklar toprakla buluşarak hem öğrendi hem eğlendi. - MANİSA