Devrek'te 99 Öğrenci Mezuniyet Sevinci Yaşadı - Son Dakika
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Devrek'te 99 Öğrenci Mezuniyet Sevinci Yaşadı

Devrek\'te 99 Öğrenci Mezuniyet Sevinci Yaşadı
18.06.2026 11:20
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Hamidiye Anadolu Lisesi'nde 99 öğrenci mezuniyet töreni ile okuldan ayrıldı, kepler havada uçuştu.

Devrek'te 99 Anadolu Lisesi öğrencisi okuldan mezun olmanın sevincini yaşadı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Hamidiye Anadolu Lisesi öğrencileri dört yıl aradan sonra okuldan mezun olmanın sevincini okul idarecileri, aileleri ve diğer davetlilerle paylaştılar.

2025-2026 Eğitim- Öğretim Yılı nedeniyle okulun spor salonunda düzenlenen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanırken, mezun olan ve iyi derece ile okulu bitiren öğrencilere protokol tarafından teşekkür plaketleri verildi. Birinci olarak okuldan mezun olan Elif Keçeli ise yaş kütüğüne dönem nişanını çakmanın haklı gururunu yaşadı.

Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Hamidiye Anadolu Lisesi Müdürü Siyami Akpınar, "Çok kıymetli davetliler 1968 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayan, ilimizin ve ilçemizin en eski ve en köklü eğitim merkezi olan okulumuz 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi olarak kuruluşumuzun 58.mezuniyet yılımızın programı ve etkinliklerine hoş geldiniz sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, bugünün haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Gençlerimizi yeni bir yolun başına sorunsuzca ulaşmayı başardınız. Bu vatanın, bu milletin, bu kültürün bir parçası olarak yol alan gençler yetiştirmeyi başardınız. Bu taptaze beyinleri zararlı, gereksiz şeylerle değil yarın bayrağı teslim aldıklarında onlara lazım olacak güzelliklerle doldurmayı başardınız. ve başarınızın ödülü şu anda karşınızda dimdik, onurlu ve gururlu bir şekilde durmakta. Bu sebep dolayısıyla mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım Bu önemli günün en önemli mimarları tartışmasız sizlersiniz. Dört yıl boyunca öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmanız nedeniyle sizlere de öğrenci ve velilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattığımız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve ilgi için sizlere teşekkür ediyorum ve siz değerli öğrencilerimiz öğrencilik hayatın en güzel evresi ve bu evreyi tamamlamak üzeresiniz. Bundan sonra belki de hayatın zor kısımlarıyla karşılaşacaksınız bu zor kısımla karşılaştıklarında o zorluğu aşacak gücü kendilerinde bulmalarını arzu ettiğimiz mezun öğrencilerimize başarılar diliyorum. Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi bu günlere büyük ölçüde genel bütçe imkanları ve çevre katkılarıyla ulaşmıştır.1968 yılından bu güne kadar emeği geçen ve katkısı olan kamu kurum ve kuruluşları ile bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Programın ardından okullarından mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu velileri ve diğer katılımcılar ile birlikte paylaştılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Devrek'te 99 Öğrenci Mezuniyet Sevinci Yaşadı - Son Dakika

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