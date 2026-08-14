Dijital Çağda Kamu İletişimi Paneli - Son Dakika
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Dijital Çağda Kamu İletişimi Paneli

Dijital Çağda Kamu İletişimi Paneli
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Bitlis Eren Üniversitesi'nde yapılan panel, kamu iletişiminin dijital dönüşümünü ele aldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi Koordinatörlüğü'nde görev yapan Adnan Tekin ve Diyar Şahin, "Dijital Çağda Kamu İletişimi" paneli ve "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi" tanıtım programına katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi Koordinatörlüğü'nde görev yapan Adnan Tekin ve Diyar Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Çağda Kamu İletişimi" paneli ve "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi" tanıtım programına katıldı. Programda dijitalleşen iletişim süreçleri, kamu kurumlarının sosyal medya kullanımı ve vatandaşlara doğru ve hızlı bilgi aktarımının önemi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital çağda kamu iletişiminin güven ve doğruluk temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanların yanı sıra dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, kamu kurumlarının değişen iletişim ortamına uyum sağlamasının gerekliliğine vurgu yaparak, sosyal medyanın etkin ve sorumlu kullanılmasının kamu iletişimi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi" tanıtıldı. Rehberin sosyal medya yönetimi, kriz ve risk iletişimi ile doğru ve zamanında bilgilendirme konularında mülki idare amirlerine yol göstermesi amaçlanıyor.

"Dijital Çağda Kamu İletişimi" başlıklı panelin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci yaparken, panele konuşmacı olarak Zerrin Güngör, Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Hediyetullah Aydeniz ve Berkan Karakurt katıldı. Panelde kamu iletişiminin dijital dönüşümü, sosyal medya yönetimi, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar ile dijital ortamda ortaya çıkan riskler değerlendirildi. Kamu kurumlarının dijital iletişim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler de ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Dijital Çağda Kamu İletişimi Paneli - Son Dakika

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