Diş Hekimliği Eğitimi İddiaları Tartışılıyor

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonrasında sosyal medyada akademik süreçlerde ve diş hekimliği doktora programlarında liyakat ilkesinin yeterince gözetilmediği iddiaları gündeme geldi.

DUS sonrasında ortaya atılan liyakat iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gözler sürece ilişkin denetim ve inceleme mekanizmalarına çevrildi. Sosyal medya platformlarında ve diş hekimliği camiasında yapılan paylaşımlarda, bazı üniversitelerde doktora eğitimi ve akademik süreçlerde liyakat ilkesinin yeterince gözetilmediği, belirli adaylara avantaj sağlandığı yönünde iddialar dile getirildi. Söz konusu paylaşımlarda, şeffaf ve objektif değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Meslek camiasında dile getirilen iddialara göre, 2011 yılından sonra doktora programlarına başlayan bazı diş hekimlerine DUS'tan en az 45 puan almaları halinde uzmanlık unvanına giden yolun açılmasına yönelik bir çalışma yürütülüyor. İddiaya göre, doktora eğitimine başladıkları dönemde yalnızca akademik kariyer kapsamında doktora (PhD) unvanı alabileceklerini bilen adaylar, yapılması planlanan düzenleme ile uzmanlık statüsüne kavuşabilecek.

DUS adayları ise söz konusu iddianın eşitlik ilkesini zedelediğini öne sürüyor. Her yıl yaklaşık 800 adayın yüksek puanlar alarak uzmanlık kontenjanlarına yerleşebildiğini belirten adaylar, bazı branşlarda 90'ın üzerinde net yapılmasına rağmen kontenjan elde etmenin zorlaştığını ifade ediyor. Buna karşın uzmanlık yolunun 45 puanla açılmasının yıllardır sınava hazırlanan binlerce aday açısından liyakat ilkesine aykırı olacağı savunuluyor. Tartışmalarda ayrıca geçmiş yıllarda özel üniversitelerde ücretli olarak doktora eğitimine kabul edilen bazı kişilerin de düzenlemeden yararlanabileceği iddiaları dile getiriliyor.

Çeşitli meslek kuruluşlarından doktoralı diş hekimlerine DUS'tan 45 puanla uzmanlık yolunun açılmasının hakkaniyet ve adalet ilkelerine uygun olmadığı yorumu yapılırken, son DUS sınavında 120 soruda yaklaşık 95 net yapan adayların dahi istedikleri bölümlere yerleşmekte zorlandığı, 45 puan şartıyla uzmanlık yolunun açılmasının kabul edilemez olduğu dile getiriliyor. Uzmanlık unvanının 2011 yılında yürürlüğe giren düzenleme sonrasında DUS'u kazanarak eğitimini tamamlayan hekimlere verildiği de belirtilen eleştirilerde, bunun dışında ikinci bir yol oluşturulmasının meslek camiasında ciddi huzursuzluk oluşturduğu ifade ediliyor.

Gözler YÖK ve ilgili kurumlarda

Kamuoyundaki iddialara ilişkin gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi. Meslek camiasında birçok kişi, uzmanlık unvanının verilmesine ilişkin süreçlerin şeffaflık, eşitlik ve liyakat esasları doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini savunurken, konuya ilişkin resmi düzenleme ve açıklamalar yakından takip ediliyor. - ANKARA