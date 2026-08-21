DPÜ Rektörü Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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DPÜ Rektörü Esnaflarla Buluştu

DPÜ Rektörü Esnaflarla Buluştu
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Rektör Kızıltoprak, Kütahya'nın geleceği için esnafla iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'da faaliyet gösteren esnaflarla Kütahya Tasarım Teknokent'te düzenlenen "Bilim İletişimi Sohbeti" programında bir araya geldi.

Kütahya'nın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan esnaflarla gerçekleştirilen buluşmada; kentin üretim potansiyeli, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji odaklı gelişim hedefleri ele alındı.

Programın verimli ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirten Rektör Kızıltoprak, esnaflarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Görüşmede, Kütahya'nın geleceğine katkı sağlayabilecek iş birliği imkanlarının da değerlendirildiğini belirten Kızıltoprak, üniversite ile şehirdeki ekonomik aktörler arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.

Süleyman Kızıltoprak, "Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katan esnaflarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada; Kütahya'nın üretim potansiyelini, girişimcilik ekosistemini ve teknoloji odaklı gelişim hedeflerini değerlendirme fırsatı bulduk. Karşılıklı fikir alışverişiyle, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

Esnafların programa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kızıltoprak, katılımcılara teşekkür ederek üniversite ve şehir paydaşlarıyla birlikte Kütahya'nın gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kızıltoprak, "Nazik katılımları ve samimi sohbetleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde Kütahya'mız için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Süleyman Kızıltoprak, Kütahya, Ekonomi, Eğitim, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DPÜ Rektörü Esnaflarla Buluştu - Son Dakika

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