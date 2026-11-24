Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, Türkiye'nin kalkınmasında eğitimin belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, araştıran, sorgulayan, üreten ve milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Eğitimin yalnızca okul sıralarında kazanılan bilgilerden ibaret olmadığını ifade eden Köse, çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki yönden de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bir ülkenin geleceğinin yetiştirdiği insan kaynağıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Köse, eğitim sisteminin sürekli gelişen teknolojiye ve değişen dünya şartlarına uyum sağlamasının önem taşıdığını dile getirdi.

Özellikle dijitalleşmenin hayatın her alanında etkisini artırdığı günümüzde çocukların teknolojiyi doğru kullanabilen, bilgiye ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirten Köse, eğitimde ezberci yaklaşımların yerine düşünme, üretme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

"Öğretmenler geleceğin mimarlarıdır"

Eğitim sürecinin en önemli unsurlarından birinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Köse, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda çocukların kişilik gelişimine katkı sağlayan rehberler olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının güçlendirilmesinin eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Köse, ailelerin de eğitim sürecinin aktif bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Köse, "Bir çocuğun yetişmesinde okul kadar aile ortamı da önemlidir. Öğretmen, aile ve okul yönetimi arasında güçlü bir iletişim kurulması, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlayacaktır. Eğitim, toplumun bütün kesimlerinin sahiplenmesi gereken ortak bir sorumluluktur" dedi.

"Fırsat eşitliği güçlendirilmeli"

Her çocuğun nitelikli eğitime erişebilmesinin toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirten Köse, çocukların yaşadıkları bölgeye veya ekonomik şartlarına bakılmaksızın yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlara sahip olması gerektiğini kaydetti.

Mesleki ve teknik eğitimin de ülkenin üretim kapasitesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Köse, eğitim ile iş insanları arasındaki bağın güçlendirilmesinin gençlerin istihdamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Köse, Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanlarında daha ileri noktalara ulaşmasının temelinde güçlü bir eğitim sisteminin bulunduğunu belirterek, çocuklara yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu sözlerine ekledi.