Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, orman personeline yasa dışı kenevir ve skunk ekimiyle mücadele konusunda eğitim verdi.

Düzce'de yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurlarına yönelik mücadele eğitimi düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitim, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından verildi. Eğitimde, yasa dışı kenevir ve skunk bitkilerinin doğada yetişme şartları, bitkilerin ayırt edici özellikleri ve tanınması hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca ormanlık alanlarda gerçekleştirilebilecek kaçak ekim faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Eğitimle, orman personelinin yasa dışı ekim faaliyetlerine karşı farkındalığının artırılması ve mücadele çalışmalarına katkı sağlanması bekleniyor.