Düzce İSGB, Esin Olcay Anadolu Lisesi\'nde makinelerin periyodik kontrolünü yaptı

Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde, ısıtma sistemlerinin de aralarında bulunduğu makinelerin periyodik kontrolleri Düzce İSGB uzmanı tarafından gerçekleştirildi.

Düzce İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde bulunan makine ve sistemlerin periyodik kontrolleri gerçekleştirildi. Uzman personel tarafından yapılan kontrollerde, okulun ısıtma sistemleri de incelemeye alındı. Gerçekleştirilen kontrollerle makine ve ekipmanların güvenli şekilde kullanılmasının sağlanması ve yaşanabilecek risklerin önceden tespit edilmesi amaçlandı.