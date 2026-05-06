Düzce Üniversitesi Asya Sıralamasında Yükseldi
Düzce Üniversitesi Asya Sıralamasında Yükseldi

06.05.2026 03:29
Düzce Üniversitesi, 2026 Asya Üniversite Sıralamalarında 401-500 bandına yükselerek başarı elde etti.

Dünyanın en saygın yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarının başında gelen Times Higher Education (THE), 2026 Asya Üniversite Sıralamaları'nı (Asia University Rankings2026) açıkladı. Düzce Üniversitesi sıralamada yükseliş göstererek küresel başarılarına bir yenisini ekledi.

Asya kıtasındaki üniversitelerin akademik performanslarına göre oluşturulan 2026 Asya Üniversite Sıralamalarında Düzce Üniversitesi, 401-500 bandında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Geçen yıl 501-600 bandında bulunan Düzce Üniversitesi, bu yıl yükseliş sergileyerek Asya kıtasında da en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.

Türkiye sıralamasında ise 137 üniversite arasında 12. olan Düzce Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 9, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer alarak ulusal anlamda da başarısını sürdürdü.

Nitelikli eğitimi, güçlü akademik altyapısı, katma değerli bilimsel araştırmaları ve projeleriyle Düzce Üniversitesi, başarı grafiğini yükselterek Asya'da da eğitimdeki kalitesini ispatladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

