Düzce'nin Yığılca ilçesinde Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda farkındalık eğitimi yapıldı.

Yığılca'da toplum sağlığına dair bilinç oluşturmak ve kanser hastalıklarına ilişkin farkındalığı artırmak üzere eğitim programı düzenlendi. Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yapılan eğitim, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Programla akciğer kanseri ve lösemiye karşı toplumsal duyarlılığın yükseltilmesi, erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi ve vatandaşların söz konusu hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Düzenlenen farkındalık eğitimiyle kanserle mücadelede bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunulması amaçlandı.