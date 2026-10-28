EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, öğrenci temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrenci temsilcileriyle bir araya gelerek üniversite yaşamına ilişkin görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, eğitim süreçleri, kampüs yaşamı, sosyal ve kültürel imkanlar ile öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri ele alındı.

Öğrenci temsilcilerini tek tek dinleyen Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerden gelen görüş ve önerilerin üniversitede yürütülen çalışmalar açısından önem taşıdığını belirtti. Üniversite yönetimi ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlü tutulmasına önem verdiklerini ifade eden Kuyrukluyıldız, öğrencilerin karar alma ve iyileştirme süreçlerine katkı sunmalarını değerli bulduklarını kaydetti.

Toplantıda söz alan öğrenci temsilcileri de temsil ettikleri akademik birimlerdeki öğrencilerin talep ve önerilerini dile getirdi.

Öğrenci odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından sona erdi.