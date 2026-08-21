EBYÜ Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) yeni eğitim öğretim dönemindeki öğrenci yerleştirme tablosu belli oldu.

Üniversitede lisans ve ön lisans programlarında bulunan toplam 4 bin 172 kontenjanın 4 bin 148'i doldu. Böylece üniversitenin toplam doluluk oranı yüzde 99,42 olarak gerçekleşirken, 24 kontenjan boş kaldı.

Lisans programlarında 1.754 kontenjanın 1.739'u öğrenciler tarafından tercih edildi. Bu programlarda doluluk oranı yüzde 99,14 olurken, 15 kontenjan boş kaldı.

Lisans programlarında genel kontenjan kapsamında 1.687 öğrenci yerleşirken, okul birincileri için ayrılan 57 kontenjanın 28'i, 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan 27 kontenjanın ise 24'ü doldu.

Ön lisansta doluluk yüzde 99,63

Ön lisans programlarında ise 2 bin 418 kontenjanın 2 bin 409'u doldu. Yüzde 99,63 doluluk oranına ulaşılan ön lisans programlarında yalnızca 9 kontenjan boş kaldı.

Genel kontenjan kapsamında ön lisans programlarına 2 bin 326 öğrenci yerleşirken, okul birincileri kontenjanından 18, 34 yaş üstü kadın kontenjanından ise 65 öğrenci üniversiteye yerleşme hakkı kazandı.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerde süreç sürüyor

Öte yandan üniversitede merkezi YKS yerleştirmesi dışında yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bazı programlarda süreç devam ediyor.

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Görsel Sanatlar Öğretmenliği ve Resim Bölümü gibi yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda adayların sınav ve değerlendirme süreçleri sonucunda yerleştirmeler gerçekleştirilecek.