Eczacılık öğrencileri, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız ile tanışma kahvaltısında buluştu - Son Dakika
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Eczacılık öğrencileri, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız ile tanışma kahvaltısında buluştu

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Eczacılık öğrencileri, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız ile tanışma kahvaltısında buluştu
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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Ardından Girlevik Şelalesi gezisinde öğrenciler ve akademisyenler yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin deneyim ve beklentilerini paylaştı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle tanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Eczacılık Fakültesi tarafından öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamaları, akademik ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi amacıyla "Geleneksel Tanışma Kahvaltısı ve Girlevik Şelale Gezisi" programı düzenlendi.

Çağlayan'da gerçekleştirilen programa Rektör Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, Erzincan Eczacı Odası Başkanı Burak Sarıkaya, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kahvaltı programında öğrencilerle sohbet eden Kuyrukluyıldız, onların eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirebilecekleri bir üniversite ortamının önemine değinen Kuyrukluyıldız, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Tanışma kahvaltısının ardından Girlevik Şelalesi'ne gezi düzenlendi. Öğrenciler ve akademisyenler, gezi sırasında yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin deneyim ve beklentilerini paylaşma fırsatı buldu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EğitimSon Dakika

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