Eğitim Toplantısı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
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Eğitim Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Eğitim Toplantısı Erzurum\'da Yapıldı
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Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Ekici başkanlığında ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hazırlık ve planlamaların ele alındığı toplantıda; yürütülecek projeler, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ve ilçelerde hayata geçirilecek uygulamalar değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılacak çalışmaların da istişare edildiği toplantıda, eğitim hedeflerine ulaşmak için atılacak adımlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Toplantısı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika

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