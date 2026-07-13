Ekici, Mezun Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Ekici, Mezun Öğrencilerle Buluştu

Ekici, Mezun Öğrencilerle Buluştu
13.07.2026 15:19
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, mezun öğrencilerle tercih sürecini değerlendirdi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunu ziyaret ederek bu yıl ortaokuldan mezun olan ve liselere yerleştirme sürecindeki öğrenciler ile velilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul müdürü ve rehber öğretmenlerden okulun 2026 LGS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin yürütülen rehberlik çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, öğrencilerin doğru tercihler yapabilmeleri adına sunulan danışmanlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Ardından yaz tatili döneminde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) devam ederek gelecek yıl LGS'ye hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Ekici, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmeden planlı ve düzenli çalışmanın önemini vurgulayarak başarı dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Geleceğe emin adımlarla yürüyen tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, tercih döneminin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ekici, Mezun Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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