Elazığ\'da AFAD Gönüllüleri Eğitimi

Elazığ'da AFAD Gönüllülerine yönelik düzenlenen eğitim programı sürüyor.

Elazığ'da AFAD Gönüllülerine yönelik düzenlenen eğitim programı, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla devam ediyor. Eğitimin ilk gününde gönüllülere hafif arama ve kurtarma konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılırken, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların tanıtımı gerçekleştirildi.

Afetlere hazırlık ve müdahale konusunda gönüllülerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitimlerde, uygulamalı çalışmalarla katılımcıların muhtemel afet durumlarında daha etkin görev alabilmelerine yönelik yetkinlikleri geliştiriliyor.

Destek AFAD Gönüllülerine yönelik eğitimlerin, afet ve acil durumlara karşı toplumun hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak uygulamalarla devam edeceği bildirildi.