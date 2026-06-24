Elif İlbars\'tan STEM Başarısı

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu sınıf öğretmeni Elif İlbars, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Türkiye STEM Eğitimi Ulusal Çalıştayı'na katıldı.

Elif İlbars, çalışmalarını başarıyla tamamladı ve teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca İlbars; Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yürütülen ve yapay zeka destekli 'STEM' uygulamalarını kapsayan proje kapsamında sunduğu katkılar nedeniyle, ikinci teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. İlbars; 'STEM', 'Yapay Zeka' ve 'Yenilikçi Eğitim' uygulamalarındaki çalışmalarıyla, Vali Münir Raif Güney İlkokulu 'STEM Okul Etiketi' aldı. Etiket, Eskişehir '2. İl STEM' şenliğinde takdim edildi. - ESKİŞEHİR