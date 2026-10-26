Emet\'te kodlama atölyesinde 3-4. sınıf öğrencileri LEGO modellerini hareket ettirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında gerçekleştirilen robotik kodlama atölyesinde ilkokul öğrencileri, LEGO parçaları ve blok tabanlı kodlama uygulamalarıyla kendi modellerini tasarlayıp harekete geçirdi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında, "Meet Edison Robot ile Kodlama Atölyesi" gerçekleştirildi.

Müdürlüğün teknik personeli Mehmet Cuma Akyüz'ün liderliğinde düzenlenen atölyeye katılan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri, robotik ve kodlama dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Atölyede LEGO parçalarını kullanarak farklı modeller tasarlayan öğrenciler, blok tabanlı kodlama uygulamalarıyla modellerini hareket ettirdi. Öğrenciler, tasarladıkları modelleri test ederek deneme, hata tespiti ve düzeltme aşamalarını deneyimledi. Etkinlik sayesinde çocukların alışılmış kalıpların ve sıradan bakış açıların dışına çıkarak, problemlere yenilikçi, özgün ve işe yarar çözümler üretme ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrencilerin yenilikçi, özgün ve işlevsel çözümler üretme becerilerini destekleyen atölyeye katkılarından dolayı Mehmet Cuma Akyüz'e ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.