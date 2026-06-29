Erasmus+ ile Bangladeş\'e Afet Yönetimi Eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Öğretim Görevlisi Sedat Çat, Erasmus+ KA171 programı kapsamında Bangladeş'te akademik temaslarda bulunarak afet yönetimi alanındaki uluslararası iş birliği çalışmalarına katkı sundu.

Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğr. Gör. Sedat Çat, Bangladeş'teki Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Yönetim Departmanılisans öğrencilerine toplam 8 saat ders veren Çat, afet ve acil durum yönetiminin temel ilkeleri, Türkiye'deki afet yönetimi uygulamaları, Bangladeş'in afet yapısı ile iki ülkenin afet yönetim sistemlerinin karşılaştırılmasına ilişkin eğitimler verdi.

Program kapsamında Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin üst yönetimiyle de bir araya gelen Çat, görüşmelerde iki üniversite arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri ile afet yönetimi alanındaki ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi.

Temaslarda ayrıca Erasmus+ KA171 projelerinin sürdürülebilirliği, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması ile ortak müfredat geliştirilmesi konularında iş birliği yapılması yönünde mutabakata varıldı. - KARABÜK