Eri·mli·\'de Heyecan Dolu Zeka Oyunları Turnuvası

Erimli İlkokulunda düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Erimli İlkokulunda öğrencilerin düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini desteklemek amacıyla akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte tasarladıkları ve hazırladıkları akıl ve zeka oyunlarını sergileyerek hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Büyük heyecana sahne olan turnuvada öğrenciler ve aileleri birlikte yarışarak rekabetin ve paylaşımın keyfini yaşadı.

Etkinlik boyunca öğrenciler stratejik düşünme, dikkat, sabır ve hızlı karar verme gibi becerilerini geliştirirken, aileleriyle ortak çalışmalar yapmanın mutluluğunu da deneyimledi. Öğrencilerin kendi tasarladıkları oyunlarla turnuvaya katılması organizasyona ayrı bir renk katarken, ailelerin etkin sürece dahil olması da güçlü bir iş birliği örneği oluşturdu.

Okul Müdürü Selma Akbaba, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel becerilerini destekleyen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Akıl ve zeka oyunları öğrencilerimizin düşünme, analiz etme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte oyunlar tasarlayıp bu oyunları turnuvada sergilemeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Velilerimizin etkinliğe katılım göstermesi de organizasyonu daha anlamlı hale getirdi. Bu tür faaliyetleri önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - ELAZIĞ