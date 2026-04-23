Erzincan\'da Afet Farkındalık Eğitimi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2026 yılı eğitim programı kapsamında yurtlarda görevli personel ve öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Mengücek Gazi Kız Yurdu ile Salih Baba Kız Yurdu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenci ve çalışanlara Afet Farkındalık ve Tahliye Eğitimi sunuldu.

Eğitimlerde, afet anında doğru davranış biçimleri, tahliye yöntemleri ve olası risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN