Erzincan\'da Vali Aydoğdu, Gök Kubbemiz öğrencileriyle sohbet edip başarı diledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bizim Gök Kubbemiz" projesi kapsamında kente gelen öğrencileri kabul etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve beraberindekiler de yer aldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Aydoğdu, bir süre sohbet ederek "Erzincan'a hoş geldiniz." dedi.

Aydoğdu, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kaynaşmasının, ortak miras ve medeniyet değerlerini yerinde tanımalarının gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, Erzincan ziyaretinin öğrencilerin zihninde ve kalbinde güzel izler bırakmasını diledi.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Aydoğdu, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.