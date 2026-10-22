Erzincan İl Müftüsü Yazıcı, 73 öğrencili kız Kur'an kursunda hafızlığı değerlendirdi - Son Dakika
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Erzincan İl Müftüsü Yazıcı, 73 öğrencili kız Kur'an kursunda hafızlığı değerlendirdi

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Erzincan İl Müftüsü Yazıcı, 73 öğrencili kız Kur\'an kursunda hafızlığı değerlendirdi
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Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi'ndeki Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret ederek hafızlık çalışmalarını değerlendirdi. 48 yataklı kursta 73 öğrenci eğitim görüyor; 15 öğrenci Arapça Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı'na katılıyor.

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş ve Şube Müdürünün de eşlik ettiği ziyarette Yazıcı, kursun eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, hafızlık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafızlık eğitiminin sabır, azim ve gayret gerektirdiğini belirten Yazıcı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

48 yatak kapasitesine sahip kursta, yatılı ve gündüzlü olmak üzere toplam 73 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin 32'si hafızlık, 34'ü hafızlığa hazırlık eğitimi alırken, 15 öğrenci de Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı'na katılıyor.

Erzincan'da kadınlara yönelik ilk ve tek olma özelliği taşıyan Arapça Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı, geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Program, bu yıl da 15 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Modern eğitim imkanlarına sahip kursta dersliklerin yanı sıra spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, bilgisayar odası ve çok amaçlı salon bulunuyor. Yerden ısıtma sistemine sahip yeni bina, öğrencilere konforlu bir eğitim ortamı sunuyor.

Ziyaret kapsamında kursun eğitim ve sosyal alanlarını inceleyen Yazıcı, kursun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazıcı, kurs yönetimi ve öğreticilere çalışmalarında, öğrencilere ise eğitim ve hafızlık süreçlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Selim YazıcıFatma AksuKavakyoluErzincanGüncelEğitimSon Dakika

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