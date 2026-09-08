Erzurum\'da İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, uyum haftasında minik öğrencileri ziyaret etti

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, uyum haftası kapsamında Yakutiye Ömer Duygun İlkokulunda okula başlayan 1. sınıf öğrencileri ziyaret etti.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sınıfları dolaşarak minik öğrencilerimizin ilk okul heyecanına ortak olan İl Müdürümüz, öğrencilerimizle sohbet ederek yeni eğitim hayatlarında başarı ve mutluluk dileklerini iletti. Ardından konferans salonunda öğrencilerimizle birlikte okula gelen velilerimizle bir araya gelen İl Müdürümüz Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada okul-aile iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Çocuklarımızın eğitim hayatının ilk adımında yaşayacakları heyecanın ve uyum sürecinin önemine değinen İl Müdürümüz, velilerimize yeni eğitim yolculuğunda çocuklarının yanında olmaları temennisinde bulundu. Her çocuğumuzun sevgi, güven ve güzel hatıralarla başlayacağı bir eğitim hayatı dileğiyle Okulumuza hoş geldiniz sevgili öğrencilerimiz" denildi.