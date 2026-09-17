Erzurum\'da İlköğretim Haftası Celal Akın İlkokulu\'nda coşkuyla başladı

Erzurum'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının heyecanını ve coşkusunu, İlköğretim Haftası Açılış Programı Celal Akın İlkokulu'nda yaşandı.

Öğrencilerin misafirleri çiçeklerle karşılamasıyla başlayan program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin açılış konuşmasıyla devam etti. Ekici, "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla oyunun, merakın ve keşfin çocukların öğrenme yolculuğundaki önemine vurgu yaparak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş da yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek öğretmenlerin ve ailelerin çocukların geleceğindeki önemine dikkat çekti.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmalarında öğrencilere ve eğitim ailesine yeni eğitim öğretim yılı dileklerini iletti.

Erzurum barı gösterisi, şiirler ve öğrenci gösterileriyle renklenen programda, birinci sınıf öğrenciler üst sınıf öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanması günün en anlamlı anlarından biri oldu.

Program, ilk ders zilinin protokol üyelerinin katılımıyla çalınması ve birinci sınıf öğrencilerinin sınıflarında ziyaret edilmesiyle devam etti.

Öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, programın sonunda öğretmenlerle bir araya gelinerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.