Erzurum\'da Kur\'an-ı Kerim\'i güzel okuma yarışmasını Yusuf Eymen Özoğul kazandı

Erzurum İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi verilen Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" büyük bir heyecana sahne oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 2026 yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın komisyon başkanlığını Erzurum İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülben üstlendi. Komisyon üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda, kıyasıya mücadele eden öğrenciler arasından Alkazan Kur'an Kursu öğrencisi Yusuf Eymen Özoğul birinci seçildi. Bu önemli başarıyla birlikte Özoğul, kenti temsil etmek üzere bölge finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan İl Müftülüğü yetkilileri, birinci olan Yusuf Eymen Özoğul'u, onun yetişmesinde büyük emeği olan Kur'an kursu öğreticilerini ve ailesini tebrik ederek, başarılı öğrenciye bölge finalinde başarılar diledi.