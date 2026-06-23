Kur'an bülbülleri hafızlık belgelerini tarihi Bakırcı Camii'nde aldı - Son Dakika
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Kur'an bülbülleri hafızlık belgelerini tarihi Bakırcı Camii'nde aldı

Kur\'an bülbülleri hafızlık belgelerini tarihi Bakırcı Camii\'nde aldı
23.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:07
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Erzurum'daki tarihi Bakırcı Camii'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 6 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreni, 300 kişinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim şölenine dönüştü.

Erzurum'da tarihi Bakırcı Camii'nde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 6 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. 300 kişinin katıldığı mezuniyet töreni Kur'an-ı Kerim şölenine dönüştü.

Sultan III. Ahmet döneminde, 1720 yılında Erzurumlu Bakırcı Hacı Mustafa isimli hayırseverin vasiyeti üzerine inşa edilen Bakırcı Camii, yaklaşık üç yıllık eğitimin ardından hafızlıklarını tamamlayan 6 öğrencinin mezuniyetine ev sahipliği yaptı. Bakırcı Camii Müezzin-Kayyımı Mehmet Tebeşir'in öncülüğünde oluşturulan kursta eğitimlerini tamamlayan Abdussamet Karslı, Latif Karadaş, Erkan Uygur, Alperen Çelebi, İbrahim Harmandar ve Salih Çelik mezuniyet belgelerini aldı.

Tarihi camide 20 Haziran 2026 günü öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen mezuniyet programına; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Elen, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Valilik Basın Müdürü Ahmet Polat, Ebu İshak Vakfı Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz, Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, çok sayıda Diyanet görevlisi, STK temsilcisi ve yaklaşık 300 kişilik cemaat katıldı.

Organizesini ve sunuculuğunu Bakırcı Camii İmam-Hatibi Ömer Turhan'ın programda Lalapaşa Camii İmam-Hatibi Ali Turhan ile Çat Müftülüğü Yarmak Mahallesi Camii İmam-Hatibi Abdurrahman Polat tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin'in selamlama konuşmasının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı, hafızlığın önemini anlatarak dua etti.

Tören sonunda mezun olan hafızlara Yakutiye İlçe Müftülüğü ve hayırseverler tarafından çeşitli hediyeler verildi. Katılımcılara kavurma, pilav, tatlı ve ayran ikram edilen program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kur'an bülbülleri hafızlık belgelerini tarihi Bakırcı Camii'nde aldı - Son Dakika

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