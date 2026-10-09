Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Cemal Mümtaz Lisesinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Cemal Mümtaz Lisesinde öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Cemal Mümtaz Lisesinde öğrencilerle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları, öğretmenlerle ise akademik çalışmalar ve proje odaklı eğitim anlayışı ele alındı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrencilerle eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Öğretmenlerle ise okulun akademik çalışmaları ve proje odaklı eğitim anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitim faaliyetleri ele alındı.

Kaynak: İHA
EskişehirGüncelEğitimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
11:24
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:41:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Cemal Mümtaz Lisesinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei