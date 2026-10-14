Eskişehir İnönü\'de öğrenci ve öğretmenlere dijital bağımlılık semineri düzenlendi

Eskişehir İnönü'de öğrenci ve öğretmenlere dijital bağımlılık semineri düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İnönü'de bir lisede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce velilere Okul ve Aile, öğrenci ve öğretmenlere dijital bağımlılık eğitimi verildi. Eğitimlerle ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğrencilerde dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde veli ve öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.
Okulun konferans salonunda velilere verilen "Okul ve Aile" eğitiminde, ebeveyn katılımının öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı belirtildi. Program kapsamında ayrıca 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlere yönelik "Dijital Bağımlılıkla Mücadele" semineri gerçekleştirildi.
Eğitimlerle, ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğrencilerde dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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