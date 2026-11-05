ESOGÜ Hastanesi\'nde sekreterlere iletişim ve yazışma eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sekreterlere, Hastane Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Esin Gökalp ve birim personeli Gülay Güven tarafından "Hasta Hakları Açısından İletişimde Karşılaşılan Engeller ve Yazışma Sistemi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimde personelin birbiriyle iletişimi, hastalarla iletişim, yazışma kuralları, personel ve hastaların iletişiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yollarına değinildi. Karşılaşılabilecek sorunlarda; kurum çalışanlarının el ele verdiği, çözüm odaklı bir yaklaşımla ve iş birlikleriyle olumlu sonuca ulaşılabileceği vurgulanırken, her büyük hastanede olduğu gibi iletişim yönetiminin zorlandığı noktanın çoğunlukla teknik işler ya da bilgi eksikliği değil koordinasyon eksikliği olduğu ifade edildi. Sağlık hizmetlerinde hasta ile iletişimin ise güven ortamı oluşturan, açık, şefkatli ve profesyonel bir temele dayandığı belirtildi. Hastane Hasta Hakları Birimi tarafından tespit edilen önemli noktaların da altının çizildiği eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümle sona erdi.