ESOGÜ Mezuniyet Töreni Yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.

ESOGÜ Stadyumu'nda yapılan törenler sabah ve akşam olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Törenlerde Mühendislik-Mimarlık, Fen, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Turizm, Ziraat, Sağlık Bilimleri, Sanat ve Tasarım ve Hukuk Fakülteleri ile Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Çifteler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet belgelerini aldı.

Hocalarına emekleri için teşekkür ettiler

Törenlerin sabah bölümünde mezunlar adına konuşan Hukuk Fakültesi öğrencisi Gülnur Büyükkılıç ile akşam bölümünde mezunlar adına konuşan Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Burak İlhan Erok; sevgi, destek ve fedakarlıkları ile onları başarıya taşıyan mezun ailelerine ve gerek akademik gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlayan ve onlara rehberlik eden tüm hocalarına emekleri için teşekkür ettiler. Gülnur Büyükkılıç ve Burak İlhan Erok tüm mezun arkadaşlarına başarılı ve aydınlık birer gelecek temennisinde bulundular.

"Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise, "Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Üniversitemizin 56 yıllık mazisine yeni mezunlar kattığımız ve onların kıymetli ailelerini burada ağırladığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. ESOGÜ 13 Fakülte, 5 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 40'a yakın Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 30 bine yakın öğrencisiyle ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile sadece şehrimize değil bölgeye de hizmet sunmakta olan Üniversitemiz, akademik ve bilimsel çalışmaları ile bilgi üretmenin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ile güçlü Türkiye, güçlü gelecek yolunda önemli katkılar sunmaktadır. Sizler 2026 yılı mezunları olarak, eğitim hayatınızın en önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi tamamladınız. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Zaman zaman zorlandınız ama bütün bunlar sizin iyi yetişmeniz ve en donanımlı şekilde okulunuzu tamamlamanız içindir. Sizin en güzel yıllarınız olan bu yıllar, aynı yaş grubundaki arkadaşlarınızla aynı heyecanları paylaştığınız üniversite hayatınız emin olun sizlere çok şeyler kattı" dedi.

"Önünüze çıkacak engeller sizi umutsuzluğa düşürmesin"

Rektör Çolak, sözlerinin devamında, "Bugün ESOGÜ'nün birer mezunu olarak sizleri uğurlarken Üniversitemizden aldığınız eğitime güvenin diyoruz. Okulumuzu ve ailelerinizi en güzel şekilde temsil edeceğinizden kuşkumuz yoktur. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal ve Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Sizler bu emanete sahip çıkarken devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan görüş ve tehlikelere karşı uyanık olmalısınız. Devletine ve milletine gönülden bağlı, vizyon sahibi bireyler olarak öğrenmeye ve üretmeye devam etmelisiniz. Sizleri hayatınızın yeni bir dönemine uğurlarken daima pozitif, yapıcı, başarı ve insan odaklı olarak; adaleti, barışı, sevgi ve saygıyı paylaşmayı ön planda tutmanızı diliyoruz. Bundan sonra kendinize yeni bir hedef belirleyerek bu hedefe ulaşmak için inanmalı ve çok çalışmalısınız. Önünüze çıkacak engeller sizi umutsuzluğa düşürmesin. Ayrıca her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmayı, başkalarına faydalı olmayı önceleyiniz. Ailelerinizin ve hocalarınızın sizlere verdiği emek, sizlerin duruşunuz ve başarılarınızla vücut bulacaktır. Biz sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yolunuz, bahtınız açık olsun"

Öğrencilerin her birinin kendi alanlarında en iyi şekilde yetişmedine katkı sunan öğretmenlere de teşekkür eden Rektör Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili anne babalar, Yunus Emre'nin diyarı Eskişehir'e, şehrimize, Üniversitenize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu törenleri öğrenci, hoca ve veli olarak deneyimlemiş bir kişi olarak çok açık söyleyebilirim ki en heyecan ve gurur verici olan sizin yerinde olmaktır. İnanın en büyük gurur ve başarı sizlere aittir. Bugünlerin hayalini kurdunuz ve işte şimdi bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız eğitimlerini başarı ile tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı. Emeklerinize ve yüreklerinize sağlık, iyi ki varsınız. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak büyük bir özveri ile yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mesleklerini ellerine almış yetişkin birer birey oldular. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarınızın bundan sonra da vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yollarına devan edeceklerine inancımız tamdır. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. En büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz olan gençlerimiz sizleri ve bizleri en güzel şekilde temsil edeceklerdir. 'Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım. Sevelim Sevilelim. Dünya Kimseye Kalmaz' diyen Yunus Emre'nin memleketi Eskişehir'deki bu anlamlı mezuniyet törenimize katılımlarıyla bizi onurlandıran tüm konuklarımıza bir kez daha teşekkür ederek saygılarımı sunuyor, öğrencilerimize yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Sonrasında tüm mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla tören sona erdi.

Programa; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Hakan Demiral, Genel Sekreter Yardımcısı Nurullah Karakaş, diğer yöneticiler, öğretim üyeleri ve mezun aileleri katıldı. - ESKİŞEHİR