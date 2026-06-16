Etkili İletişim Eğitimi Tamamlandı

sanayi iş birliği kapsamında düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Yöneticiler İçin Etkili İletişim Becerileri Eğitimi' 12 hafta sürdü. Programda cam fabrikasında görev yapan yöneticilere liderlik, etkili iletişim, ekip yönetimi, karar alma ve stratejik düşünme alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar program süresince iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen, ekipleriyle daha güçlü iletişim kurabilen ve kurumsal hedeflere yön verebilen yönetsel beceriler kazandı. Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde, katılımcılara belgeleri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk tarafından takdim edildi.

Program, belge takdimi ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi. - BİLECİK