Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Mithat Paşa Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Ömer Kösem, uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uluslararası düzeyde düzenlenen Fermat Matematik Olimpiyatları'nda gösterdiği başarıyla altın madalya kazanan Ömer Kösem, Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Adem Topaca, uluslararası matematik olimpiyatlarında elde ettiği başarıdan dolayı Ömer Kösem'i tebrik etti. Eğitime ve başarılı öğrencilere her zaman destek verdiklerini belirten Topaca, genç öğrencinin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaymakam Topaca, Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden Ömer Kösem'e altın hediye ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.