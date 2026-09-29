Gazilerin yarasını gençlerin kardeşliği saracak

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelen gaziler, gençlere kardeşlik, sağduyu ve dayanışma çağrısında bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Birbirinizin canını acıttığınızda bizim yaralarımız yeniden kanıyor. Sizler kardeşçe yaşayıp birbirinize sahip çıktığınızda, başarılı ve mutlu olduğunuzda ise yaralarımız iyileşiyor, acılarımız hafifliyor" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ile gaziler Ferudun Taşdemir, Selami Pazar ve Mustafa Deniz, ortaokul öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Programda Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verildiği hatırlatıldı. Gaziler Günü'nün yalnızca bir anma günü olmadığı, vatan uğruna ödenen bedelleri anlamanın, şehitlerin hatırasına ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın da önem taşıdığı ifade edildi.

Gazilik makamının taşıdığı şeref ve sorumluluk, şehitlik ile gazilik arasındaki manevi bağ ve vatan sevgisinin günlük hayattaki karşılığının anlatıldığı programda gaziler, yaşadıkları tecrübelerden örnekler vererek öğrencilere çalışkanlık, dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ve sorumluluk bilincinin önemini anlattı.

Öğrencilere seslenen Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Birbirinizin canını acıttığınızda bizim yaralarımız yeniden kanıyor, canımız bir kez daha yanıyor. Aziz şehitlerimiz, sizler birbirinize zarar veresiniz diye can vermedi. Gazilerimiz, gençlerimiz kavga etsin ve birbirini incitsin diye fedakarlıkta bulunmadı. Bu ağır bedeller; sizler kardeşçe yaşayın, huzur içinde eğitim görün ve geleceğe güvenle yürüyün diye ödendi" dedi.

Öğrencilere öfkelerine yenilmemeleri ve arkadaşlarına sahip çıkmaları çağrısında bulunan Kıyışkan, "Bir arkadaşınız düştüğünde elinden tutun. Hiçbir anlaşmazlığın şiddete dönüşmesine izin vermeyin. Gerçek güç, karşınızdakini incitmek değil; öfkenizi yenebilmek, affedebilmek ve birbirinize sahip çıkabilmektir. Sizler kardeşçe yaşayıp birbirinize sahip çıktığınızda, başarılı ve mutlu olduğunuzda bizim yaralarımız iyileşiyor, acılarımız hafifliyor. En büyük mutluluğu ve gururu yine biz gaziler yaşıyoruz. Çünkü sizlerin güzel bir geleceğe ulaşması, verdiğimiz mücadelenin ve ödediğimiz bedellerin en kıymetli karşılığıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin huzuru, milletin birliği ve gençlerin güvenli geleceği için çok sayıda kişinin fedakarlıkla görev yaptığını belirten Kıyışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatları, Milli İstihbarat Teşkilatı ile devletin farklı kademelerinde görev yapan personelin milletin huzuru için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Gençlerin bu fedakarlıklara iyi eğitim alarak, tarihlerini öğrenerek, birbirlerine saygı göstererek ve ülkelerine faydalı bireyler olarak karşılık vermeleri gerektiğini ifade eden Kıyışkan, "Biz gaziler, şehitlerimizin bu hayattaki hatıra bekçileriyiz. Görevimiz yalnızca geçmişi anlatmak değil; yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersleri gençlerimize aktararak geleceğin daha güçlü, daha huzurlu ve daha kardeşçe kurulmasına katkı sağlamaktır. Birbirine güvenen, birbirini koruyan ve aynı vatan sevgisinde birleşen bir gençlik, güçlü Türkiye'nin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Programda gaziler Ferudun Taşdemir, Selami Pazar ve Mustafa Deniz de yaşadıkları tecrübeleri öğrencilerle paylaşarak vatan sevgisi, fedakarlık, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilerin sorularının da cevaplandırıldığı söyleşide, vatan sevgisinin eğitimde başarı, güzel ahlak, arkadaşına sahip çıkma ve topluma karşı sorumlulukla yaşatılabileceği ifade edildi.

Kıyışkan, programın sonunda milli ve manevi değerlerin genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Birbirinizi incitmeyin, birbirinize sahip çıkın. Sizin başarınız bizim gururumuz, mutluluğunuz ise en büyük sevincimizdir" dedi.