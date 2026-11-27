Sinop'ta gençlerin iş hayatına uyum sağlaması, bağımsız yaşama hazırlanması ve ekonomik bilinç kazanması amacıyla "İş Hayatına Uyum Semineri" düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, gençlerin çalışma hayatına uyum sağlamalarını desteklemek ve yaşam becerilerini geliştirmek üzere "İş Hayatına Uyum Semineri" gerçekleştirdi.

Bakım sonrası rehberlik hizmetleri kapsamında düzenlenen seminerde katılımcılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, disiplin süreçleri ile protokol ve görgü kuralları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programında bunun yanı sıra etkili iletişim, beden dili, insan ilişkileri, öfke kontrolü, stresle baş etme yöntemleri, sosyal medya ve hukuk gibi konular ele alındı.

Bütçe yönetimi, ihtiyaçların önceliklendirilmesi, bilinçli para harcama, kredi kartı kullanımı ve kefil olmanın doğurabileceği sonuçlar konularında, gençlerin ekonomik açıdan bilinçli bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gençlerin bağımsız yaşama hazırlanması ve iş hayatında karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin farkındalık kazanmaları amacıyla düzenlenen eğitim programının verimli bir şekilde tamamlandığı bildirildi.