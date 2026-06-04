Gökçeada'da Dijital Atölye Açıldı - Son Dakika
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Gökçeada'da Dijital Atölye Açıldı

Gökçeada\'da Dijital Atölye Açıldı
04.06.2026 22:00
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Gökçeada'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Dijital Atölye açıldı, mesleki eğitim fırsatları sunacak.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Dijital Atölye'nin açılışı gerçekleştirildi.

Gökçeada Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan ve dijital dikiş-nakış teknolojileriyle donatılan Dijital Atölye, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Kaymakam Osman Acar, kurum amirleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Açılış programında konuşan Kaymakam Osman Acar, Halk Eğitimi Merkezlerinin hayat boyu öğrenme anlayışının en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, yaygın eğitimin bireylerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Kaymakam Acar konuşmasının devamında, "Gökçeada'da örgün eğitimin yanında yaygın eğitim faaliyetleriyle de Halk Eğitimi Merkezimiz çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın yeni beceriler kazanabileceği, kendilerini geliştirebileceği kurslarımız ve atölyelerimiz her geçen gün çeşitlenmektedir. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak, eğitim öğretimi teşvik etmek ve adamızı bu alanda daha ileri seviyelere taşımak için tüm kurumlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Dijital teknolojilerle donatılan bu atölyenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor ve tüm kursiyerlerimize başarılar temenni ediyorum" dedi.

Özellikle dijital dikiş ve nakış makinelerinin yer aldığı atölye sayesinde kursiyerlerin çağın teknolojik imkanlarından faydalanarak üretim yapabilecekleri, mesleki becerilerini geliştirebilecekleri ve yeni tasarımlar ortaya koyabilecekleri belirtildi.

Program, atölyenin gezilmesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi. Gökçeada Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Dijital Atölye'nin, ilçede mesleki eğitim ve üretim kapasitesine önemli katkılar sunması hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gökçeada'da Dijital Atölye Açıldı - Son Dakika

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