Gül Esin Anaokulu Yeni Döneme Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gül Esin Anaokulu Yeni Döneme Hazırlanıyor

Gül Esin Anaokulu Yeni Döneme Hazırlanıyor
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Gül Esin Anaokulu, 2026-2027 yılı için tadilat ve hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler ilçesindeki Gül Esin Anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen tadilat ve hazırlık çalışmalarıyla yeni döneme hazırlanıyor.

Okulda öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında eğitim alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okulun fiziki imkanları ve eğitim alanları gözden geçirildi. Yapılan hazırlıklarla birlikte Gül Esin Anaokulu'nun yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz şekilde başlaması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, okul yöneticilerinden devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Okulun fiziki şartlarını da değerlendiren Çomruk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkların titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Gül Esin Anaokulu'nda sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin yeni eğitim döneminde daha elverişli ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gül Esin Anaokulu Yeni Döneme Hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gül Esin Anaokulu Yeni Döneme Hazırlanıyor - Son Dakika
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