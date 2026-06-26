Gümüşhane\'de 17 bin 183 öğrenci karne sevinci yaşadı

Gümüşhane'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 17 bin 183 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Kentte düzenlenen karne dağıtım programı kapsamında Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi. Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mazman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sınıfları ziyaret eden Vali Cevdet Atay, ilk kez karne alan birinci sınıf öğrencileriyle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. Atay ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne alan öğrencileri tebrik eden Vali Atay, yaz tatilinin verimli geçirilmesi tavsiyesinde bulundu. Çocuklardan bol bol kitap okumalarını isteyen Atay, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımından uzak durmalarını istedi.

Atay, öğrencilerin yaz tatilinde açık havada oyun oynamalarını, arkadaşlarıyla vakit geçirmelerini ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerinin önemine dikkat çekerek, verimli geçirilen tatilin yeni eğitim öğretim yılına daha zinde başlamalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

İl genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 17 bin 183 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. - GÜMÜŞHANE