Hayırseverden Kütüphane Yenileme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayırseverden Kütüphane Yenileme Projesi

Hayırseverden Kütüphane Yenileme Projesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başöğretmen Anadolu Lisesi kütüphanesi, Mahmut Türkeli tarafından babası anısına yenilenecek.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Başöğretmen Anadolu Lisesi'nin mevcut kütüphane alanı, hayırsever vatandaş tarafından merhum babasının adına yenilenecek.

Vali Muammer Erol'un başkanlığında Ordu Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever Mahmut Türkeli tarafından imzalar atıldı. Hayırsever vatandaş Mahmut Türkeli tarafından merhum babası Menderes Türkeli adına yenilenmesini kapsayan proje ile toplam 204 metrekare kullanım alanına sahip kütüphane, çağdaş eğitim anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Kütüphanenin teknik altyapısı ve eklentileri de yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Proje kapsamında kütüphanede 8 bilgisayardan oluşan bilgisayarlı çalışma odası oluşturulacak. Geniş bir kitaplık alanının yanı sıra öğrencilerin bireysel olarak ders çalışabilecekleri sessiz çalışma bölümleri ve grup çalışmalarına uygun ortak çalışma masaları yer alacak. Kütüphanede ayrıca projeksiyon sistemi bulunan toplantı ve sunum alanı oluşturularak öğrencilerin eğitim faaliyetlerine yönelik modern bir çalışma ortamına kavuşması sağlanacak.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hayırseverden Kütüphane Yenileme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
14:00
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:35:26. #7.13#
SON DAKİKA: Hayırseverden Kütüphane Yenileme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.